Difesa: Aeronautica, missione di soccorso con elicottero HH-139-B nel parco delle Madonie

- Alle ore 14.20 di oggi, un equipaggio dell'82esimo centro Combat Search and Rescue(Csar) dell'Aeronautica militare con sede a Trapani è decollato per una missione di soccorso con elicottero HH-139B per recuperare un uomo colto da malore presso il parco delle Madonie. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. L’elicottero si è diretto presso l’aeroporto di Palermo Boccadifalco per imbarcare una squadra operativa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) per poi dirigersi verso la zona di operazioni. Giunto in zona, intorno alle ore 15:00, l'equipaggio ha immediatamente calato al suolo con il verricello l'aerosoccorritore e il team del Cnsas che si sono rapidamente diretti verso il punto di recupero, inaccessibile da parte di ambulanze o altri mezzi di soccorso. Dopo aver messo in sicurezza l’uomo, l'equipaggio dell'HH-139B ha quindi eseguito l'estrazione del paziente tramite verricello e, successivamente, di tutto il team a terra, lasciando la zona di operazioni alle 15.15. Pochi minuti dopo, l'elicottero è atterrato sulla piazzola dell’ospedale di Petralia Sottana, dove il paziente è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario. (segue) (Com)