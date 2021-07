Regno Unito: Covid, leader laburista Starmer mette in guardia da estate di caos e confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei laburisti britannici, Keir Starmer, ha messo in guardia da “un’estate di caos e confusione” in relazione alla pandemia di coronavirus. Alla Camera dei Comuni, Starmer ha richiesto al premier Boris Johnson di definire chiaramente le possibili ricadute del piano del governo di rimuovere le misure restrittive a partire dal 19 luglio. Per Starmer famiglie e imprese si vedranno complicare la vita di fronte alla previsione che milioni di persone debbano autoisolarsi nel caso i contagi da Covid-19 dovessero salire a 100 mila al giorno. Johnson non ha però risposto fornendo i numeri dei ricoveri, dei casi di “long Covid", ovvero di lunga persistenza dei sintomi della malattia, e dei decessi che il governo ha previsto durante la messa a punto della revoca delle restrizioni che restano. Il leader laburista considera “avventata” la decisione di abolire tutte le misure in una volta sola. I 100 mila contagi menzionati sono un riferimento alle parole di Sajid Javid, segretario alla Sanità, per il quale, una volta tolte le misure restrittive, i casi potrebbero per l’appunto salire a 100 mila al giorno, superando il picco di 61.240 contagi registrato lo scorso gennaio. Il premier britannico non ha nemmeno detto quante persone l’esecutivo prevede che possano essere obbligate all’autoisolamento prima del 16 agosto, ovvero quando i minori di 18 anni e le persone vaccinate con due dosi non saranno più costrette ad autoisolarsi in casi di contatto con una persona positiva al coronavirus. (Rel)