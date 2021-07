Haiti: Biden su assassinio presidente Moise, "scioccati e rattristati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha condannato l’assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise. “Siamo scioccati e rattristati nell'apprendere dell'orribile assassinio del presidente Jovenel Moise e dell'attacco alla first lady Martine Moise. Condanniamo questo atto atroce e invio i miei sinceri auguri per la guarigione della first lady Moise. Gli Stati Uniti porgono le condoglianze al popolo di Haiti e sono pronti ad aiutare mentre continuiamo a lavorare per un'Haiti sicura e protetta”, ha detto Biden in una nota diffusa dalla casa Bianca. (segue) (Nys)