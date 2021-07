Haiti: Biden su assassinio presidente Moise, "scioccati e rattristati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente è stato assassinato verso l’1 del mattino nella notte tra martedì e mercoledì da un gruppo di individui non identificati, di cui alcuni parlavano spagnolo, secondo quanto riferito dall'ufficio del primo ministro. L'aggressione ha coinvolto anche la moglie, ferita e trasportata in ospedale, mentre uno dei figli presenti sarebbe uscito illeso. L'omicidio avviene in un contesto di forte instabilità politica e sociale. Lo scorso febbraio migliaia di persone sono scese in strada nel piccolo Paese caraibico per chiedere le dimissioni del capo dello stato. L'opposizione e i gruppi della società civile sostenevano che il mandato del presidente Moise fosse terminato il 6 febbraio di quest'anno, come stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura di Haiti, e chiedevano la nomina di un presidente provvisorio. Moise, tuttavia, ha sempre rifiutato di dimettersi, rivendicando la legittimità di un altro anno alla guida del Paese. (segue) (Nys)