Haiti: governo Venezuela condanna "terribile" omicidio presidente Moise

- Il governo del Venezuela si unisce alle dichiarazioni di condanna per l'omicidio del presidente di Haiti, Jovene,l Moise, vittima di una aggressione subita nella notte nella sua abitazione privata. "Condanniamo con fermezza il terribile omicidio del presidente di Haiti", scrive in un tweet il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, citando anche il decesso della moglie di Moise, notizia però non confermata. "Esprimiamo le nostre condoglianze ai suoi familiari e la nostra solidarietà più completa al fraterno popolo haitiano. Lanciamo un appello alla pace e alla comprensione", ha chiuso il titolare della diplomazia venezuelana. (segue) (Vec)