Imprese: Siemens realizzerà 73 treni negli Usa per 2,88 miliardi di euro

- Il conglomerato industriale tedesco Siemens ha concluso con l'operatore ferroviario statunitense Amtrak un contratto da 2,88 miliardi di euro per la fornitura di 73 treni, alcuni dotati di moderne unità ibride. Realizzati presso l'impianto del gruppo a Sacramento in California, i convogli verranno consegnati tra il 2025 e il 2030. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'ordine può essere ampliato fino a ulteriori 140 treni. Siemens fornirà anche il servizio di manutenzione, in cui verrà impiegata la tecnologia digitale. La nuova flotta di Amtrak consentirà viaggi confortevoli e ridurrà le emissioni di CO2. (Geb)