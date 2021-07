Covid: dubbi su strategia inglese di allentamento restrizioni da Irlanda e Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membri del governo nordirlandese e irlandese hanno espresso perplessità circa la decisione del governo britannico di abbandonare le norme anti Covid in Inghilterra a partire dal 19 luglio. La vice prima ministra nordirlandese, Michelle O'Neill, ha affermato che l'approccio scelto da Downing Street sarebbe "spericolato". Simili perplessità giungono anche da Dublino, dove il primo ministro Micheal Martin ha affermato che il piano britannico di rilassamento delle restrizioni "può andare molto male". Il vice primo ministro, Leo Varadkar, ha poi aggiunto che l'Irlanda potrebbe soffrire delle conseguenze di cosa accadrà dall'altra parte del Mare d'Irlanda, sostenendo che "se le cose in Inghilterra andranno male, i contagi traboccheranno anche in Irlanda e altri Paesi vicini". (segue) (Rel)