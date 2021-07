Covid: dubbi su strategia inglese di allentamento restrizioni da Irlanda e Irlanda del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato questa settimana che il governo di Londra revocherà le norme anti contagio a partire dal 19 luglio, rendendo l'Inghilterra la nazione "con meno restrizioni d'Europa". L'approccio tuttavia non è stato per il momento seguito dalle altre tre nazioni britanniche (Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Le riaperture inglesi, secondo quanto si apprende, andranno comunque avanti nonostante gli esperti affermino che il numero di casi giornalieri in Inghilterra potrebbe aumentare fino a 50 mila al giorno già prima che le norme vengano abbandonate, arrivando potenzialmente a 100 mila entro la fine di luglio. Il governo nordirlandese si è sinora categoricamente rifiutato di abbandonare le norme, affermando che si continueranno a usare misure quali le mascherine al chiuso per il momento. Il tasso di ammissioni ospedaliere in Irlanda del Nord è cresciuto del 50 per cento negli ultimi sette giorni, e il tasso di riproduzione del virus (il numero R) è stimato essere tra l'1,2 e l'1,6. (Rel)