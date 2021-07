Emilia Romagna: Corsini, 240 mln per nuovo piano trasporto pubblico locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corsini ha dichiarato: “L’impatto del Covid sul trasporto pubblico locale è stato molto pesante e ancora oggi ne sentiamo tutti gli effetti ma, dopo più di un anno, possiamo dire che il sistema ha retto, grazie alla collaborazione di tutti, territori, aziende e agenzie Tpl, personale e tecnici, e agli investimenti straordinari pari a circa 23 milioni di euro che abbiamo destinato al settore. Ora, mentre la campagna vaccinale procede spedita e iniziamo a vedere la luce, dobbiamo iniziare a guardare in modo concreto al futuro per essere in grado di dare le giuste risposte e non farci trovare impreparati”. Quindi ha aggiunto: "In sostanza, sono tre le sfide che dobbiamo affrontare per progettare lo sviluppo del trasporto pubblico locale che dovrà essere sempre più integrato con un maggior coinvolgimento dei mobility manager, dovrà favorire sinergie tra pubblico-privato e ispirarsi a logiche di specializzazione dei servizi per adattarsi meglio alle domande delle aree a basso regime di utenza”. Corsini ha affermato: "Dalle risposte che saremo in grado di dare a queste sfide- chiude Corsini- dipenderà lo sviluppo e la capacità di rendere sempre più prevalente il servizio di trasporto pubblico locale come sistema prioritario per la mobilità dei cittadini. Tre i filoni - integrazione gomma-ferro, digitalizzazione e investimenti - su cui la Regione vuole quindi incidere per rafforzare e rendere più compatibile con l’ambiente, moderno e competitivo il trasporto pubblico locale". (Ren)