Agricoltura: Patuanelli, garantire qualità dei prodotti nel rispetto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell'agricoltura in Italia è centrale e per mantenerlo occorre che garantire la distintività, la qualità dei nostri prodotti agricoli, e in particolare quella contadina, si mantengano intatti. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo al question time alla Camera sulle iniziative per il monitoraggio dei terreni agricoli siti vicino ad impianti di stoccaggio dei rifiuti, nell'ottica del rilancio dell'agricoltura contadina. "Sono parte delle tradizioni del Paese e parte sana delle capacità di produrre nel rispetto ambientale. Le risorse del Pnrr vanno proprio in questa direzione", ha aggiunto.(Rin)