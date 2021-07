Infrastrutture: Giovannini, mancata nomina Africano per divergenti valutazioni di Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione delle "valutazioni divergenti effettuate dai due rami del Parlamento riguardo la nomina dell'ingegnere Matteo Africano, ho ritenuto opportuno, in una logica di massima trasparenza e condivisione dei processi decisionali afferenti alla nomina dei presidenti e nel rispetto del principio costituzionale del bicameralismo perfetto, di soprassedere e di avviare un nuovo procedimento". Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, rispondendo in al question time in Aula alla Camera su chiarimenti in merito alla mancata nomina a presidente dell'Autorità del sistema portuale del mare Adriatico centrale dell'ingegnere Matteo Africano, nonché in ordine alla nomina di un commissario straordinario. "Contemporaneamente ho conferito l’incarico di commissario straordinario al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, personalità di elevato profilo istituzionale, di assoluta competenza e comprovata esperienza professionale". (Rin)