Ungheria: commissaria Ue Jourova smentisce mancata approvazione del Pnrr del Paese

- La commissaria europea ai Valori e alla Trasparenza, Vera Jourova, ha negato che il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Ungheria non sia stato approvato dalla Commissione Ue. Lo ha fatto parlando all’Europarlamento oggi. “Ho verificato con i colleghi responsabili per la valutazione e adozione dei piani. Non ci sono informazioni per le quali abbiamo fermato il processo. E’ ancora in corso”, ha detto. “Ovviamente stiamo osservando i sistemi di controllo degli Stati membri e la decisione sull’approvazione dei piani individuali sarà presa dal Consiglio a maggioranza qualificata, non è una decisione della Commissione”, ha detto Jourova, secondo il portale romeno “G4Media”. (segue) (Vap)