Ungheria: commissaria Ue Jourova smentisce mancata approvazione del Pnrr del Paese (2)

- La notizia che la richiesta ungherese di 7,2 miliardi di euro dal Fondo per la ripresa dell’Unione europea non avrà il via libera della Commissione europea entro il termine del 12 luglio è stata data dal portale “Politico.eu”, che ha consultato funzionari e diplomatici anonimi. La ragione sarebbe l’insoddisfazione della Commissione per gli sforzi anti-corruzione dell’Ungheria contenuti nel suo Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). L’organo ha tempo fino a lunedì per dare il suo beneplacito. Tuttavia, afferma il portale, Bruxelles non lo darà al Pnrr attuale. “Se la Commissione è cauta nel collegare la spesa a questioni più ampie relative al rispetto dello stato di diritto, il Pnrr ungherese non soddisfa due dei criteri di valutazione relativi alle misure anti-corruzione”, riferiscono le fonti di “Politico-eu”. La Commissione non ha riferito quale sarà il prossimo passaggio in relazione al Pnrr ungherese ma ufficiali e diplomatici consultati da “Politico.eu” affermano che “ora la palla è passata a Budapest” e sta all’Ungheria “cambiare il Pnrr secondo le raccomandazioni di Bruxelles”. (Vap)