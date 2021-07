Imprese: Dionisi (Unindustria), nel Lazio attente alla sostenibilità ambientale dei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese del Lazio attente alla sostenibilità ambientale dei porti. "I temi della blue economy, del green deal europeo e soprattutto della Regione Lazio ci invitano a porre l'attenzione e soffermarci in modo particolare sulle problematiche che riguardano la riduzione delle emissioni climatiche e di contenimento dell'inquinamento sia delle zone portuali, sia dei mezzi navali". Lo dichiara dichiara in una nota Cristiano Dionisi presidente di Unindustria Civitavecchia. Unindustria da sempre pone la massima attenzione sui temi dell'economia del mare ed il convegno di oggi, "La transizione ecologica dei trasporti marittimi: in rotta verso il mare" organizzato dalla sezione energia e da Unindustria Civitavecchia, ha voluto proprio approfondire il tema attraverso un confronto tra operatori ed Istituzioni. Hanno partecipato anche il presidente di Unindustria Angelo Camilli, l'assessore ai lavori pubblici e difesa del territorio, mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri, il vicesindaco di Civitavecchia Manuel Magliani, il presidente Adsp Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta Pino Musolino, il vicepresidente Unindustria e coordinatore gruppo di lavoro Blue economy di Unindustria Stefano Cenci, la presidente sezione energia Unindustria Teresa Dina Valentini oltre a prestigiose aziende del territorio. (segue) (Com)