Imprese: Dionisi (Unindustria), nel Lazio attente alla sostenibilità ambientale dei porti (2)

- "Grazie all'incontro di oggi - si legge in una nota di Unindustria - abbiamo buttato le basi per trovare soluzioni comuni sui temi di maggiore conflitto che riguardano ad esempio l'inquinamento prodotto dalle navi ferme in banchina, il rumore e le vibrazioni prodotti dalle attività nell'area portuale e dalla movimentazione delle merci. Unindustria ha sempre sostenuto l'importanza degli interventi infrastrutturali e misure di sostegno al settore marittimo, capaci da un lato di garantire riduzioni di emissioni e dall'altro di facilitare l'integrazione con la transizione digitale e le altre componenti della sostenibilità. Anche le nostre imprese sono molto attente e proattive per il processo di decarbonizzazione verso la sostenibilità ambientale dei porti. Solo così sarà possibile arrivare alla 'rotta' per la decarbonizzazione del trasporto marittimo e la riduzione dell'inquinamento dei sistemi portuali, proprio perché la riduzione dell'impiego dei combustibili fossili è imprescindibile nella lotta al cambiamento climatico. Nel Pnrr sono stati stanziati 0,27 miliardi per la sostenibilità ambientale dei porti nell'ambito dell'ampio spazio attribuito alla mobilità sostenibile, uno dei nodi fondamentali della transizione energetica. Vincere insieme questa sfida di sistema richiede impegno di tutti, imprese, contrattisti, istituzioni e territorio per confrontarsi e continuare a lavorare insieme per un futuro più sostenibile come dimostrato da tutti gli autorevoli interventi che si sono succeduti oggi". (Com)