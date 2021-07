Imprese: Intesa Sanpaolo, premiate Pmi per quinta edizione Women value company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Marisa Bellisario ha assegnato le "Mele d’Oro" della XXXIII edizione del premio Marisa Bellisario "Donne che fanno la differenza", nato nel 1989 e ispirato alla memoria della prima donna top manager del nostro Paese. Per il quinto anno - si legge in una nota - uno speciale riconoscimento è stato conferito a due imprese, una piccola e una di medie dimensioni, che si sono distinte per le proprie politiche di sviluppo innovative e inclusive, per la capacità di valorizzare il talento femminile e il merito e per lo sviluppo di soluzioni efficaci di welfare aziendale: è il premio Women value company Intesa Sanpaolo, istituito dalla Fondazione in collaborazione con il gruppo bancario con l’obiettivo di coinvolgere le imprese in un percorso di empowerment femminile e dare visibilità alle pratiche più virtuose e innovative. Ad aggiudicarsi il premio sono state Sargomma di Torino (categoria Piccole imprese), che vanta 40 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti in gomma e materie plastiche per sistemi complessi nei settori automotive, agri, industrial e nautico e esporta un terzo della sua produzione in Europa, Usa e America Latina; Quid, di Verona (categoria Medie imprese), impresa sociale di moda etica e sostenibile "made in Italy", a marchio proprio e in co-branding con aziende internazionali di moda e lifestyle, che produce capi e accessori realizzati con tessuti in eccedenza e fine serie, recuperati grazie a una rete di 52 produttori e brand partner. (segue) (Com)