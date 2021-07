Imprese: Intesa Sanpaolo, premiate Pmi per quinta edizione Women value company (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speciale "Mela d’Oro" Women value company Intesa Sanpaolo - continua la nota - è stata consegnata a Brigitte Sardo, general manager di Sargomma e ad Anna Fiscale, presidente di Quid, da Anna Roscio, responsabile Sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo, durante la cerimonia di premiazione del premio Marisa Bellisario che si è svolta a Roma il 1° luglio e che sarà trasmessa su Raiuno il prossimo 17 luglio. Il successo dell’iniziativa Women value company Intesa Sanpaolo - prosegue la nota - è certificato, anche quest’anno, dai numeri: 800 le imprese che si sono autocandidate al premio dal 22 marzo al 2 maggio in tutta Italia, 100 quelle che hanno superato la selezione. A loro è dedicato l’evento odierno in live streaming, trasmesso anche sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo (www.group.intesasanpaolo.com/it/), intitolato "Inclusione, talento femminile e parità di genere: risorse strategiche per la crescita e l’innovazione aziendale", durante il quale tutte le imprese arrivate alla fase finale del premio saranno celebrate come esempi di eccellenza per cultura aziendale inclusiva. Il talk ospita gli interventi di Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia e dell’onorevole Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario. (segue) (Com)