Imprese: Intesa Sanpaolo, premiate Pmi per quinta edizione Women value company (3)

- Anna Roscio, responsabile Sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo - aggiunge la nota - svilupperà il tema della diversity, non solo in termini di genere ma anche di esperienze e darà spazio a spunti e riflessioni sulle nuove sfide delle strategie aziendali, a partire da sostenibilità, digitalizzazione e innovazione tecnologica, con il supporto di tre imprenditrici di successo: Lara Botta, vicepresidente Botta Packaging, l’azienda di famiglia dove è responsabile dello sviluppo aziendale, impegnata in prima persona per la riduzione degli stereotipi di genere e la valorizzazione della diversity in azienda; Stefania Brancaccio, vicepresidente Coelmo, società produttrice di gruppi elettrogeni industriali e marini, presidente Comitato Imprenditoria femminile Cciaa Napoli, presidente del gruppo regionale Ucid e vice presidente nazionale Ucid, dal 2007 presidente gruppo femminile plurale di Confindustria Caserta, che ha lo scopo di esprimere il posizionamento dell’associazione degli industriali sulle tematiche delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Maria Cristina Piovesana, presidente Alf Uno, realtà di spicco nell'arredamento a livello internazionale, da maggio 2020 vice presidente Confindustria con delega Ambiente, Sostenibilità e Cultura, nominata di recente Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e appena premiata con la "Mela d’Oro" all’Imprenditoria 2021. In chiusura il monologo dell’autrice e attrice teatrale Alessandra Faiella, che precede la premiazione virtuale delle 100 imprese selezionate per Women value company Intesa Sanpaolo. (segue) (Com)