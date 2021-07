Migranti: Martinet (Irini), addestramento libici miglior modo per affrontare trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo più efficace per affrontare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo centrale è “riprendere le attività di addestramento della Guardia costiera e della Marina libica” da parte dell’Unione europea. Lo ha detto oggi il contrammiraglio Jean-Michel Martinet, vice operation commander della missione aeronavale europea EuNavFor Med - Irini, al webinar “Migrazione e traffico illecito nel Mediterraneo” organizzato dalla stessa operazione dell’Ue in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. L'ufficiale francese ha ricordato le attività di addestramento “di alto valore e livello” fatte dall’operazione che ha preceduto Irini, vale a dire la missione Sophia, dal 2016 al 2019, spiegando come l’Europa sia in grado di fornire un “valore aggiunto” in settori come il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e la protezione dei minori. Il vice comandante ha sottolineato come tra i compiti di Irini via sia anche “lo smantellamento del modello di business del traffico di esseri umani”. (segue) (Res)