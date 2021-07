Migranti: Martinet (Irini), addestramento libici miglior modo per affrontare trafficanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, ha detto Martinet, la principale rotta usata dai migranti per entrare in Europa passa dal Mediterraneo centrale. “La Marina libica e la Guardia costiera libica salvano circa il 50 per cento dei migranti che cercano di raggiungere l’Europa via mare. Un crescente numero di migranti sta partendo dalla Libia nel 2021, a seguito del trend osservato nel 2020. Abbiamo riscontrato che la pandemia è stata direttamente o indirettamente responsabile di questo incremento significativo”, ha detto ancora il contrammiraglio. Tale aumento, secondo il vice operation commander, potrebbe essere dovuto ad almeno due fattori: da una parte “una riduzione del controllo della costa libica da parte delle legittime autorità libiche”; dall’altra le condizioni dei centri di detenzione definite “inadatte”. Quello odierno è il sesto appuntamento del cammino Road to Shade Med 2021 (Shared Awareness and Deconfliction in the Mediterranean) verso la conferenza annuale sul Mediterraneo organizzata da Irini e prevista in autunno, il prossimo 7 e 8 ottobre. (Res)