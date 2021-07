Decreto Spettacolo: Franceschini, massima apertura su proposte Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sulla riforma dello spettacolo, nella versione approvata dal Cdm, "propone la riapertura della delega legislativa di riforma dello spettacolo, in forza della quale il governo potrà adottare decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni riguardanti l’intero settore. Il percorso parlamentare è del tutto aperto, il governo si presenta con una volontà di massima apertura per raccogliere tutte le osservazioni e le proposte che il Parlamento farà perché sono frutto di un lavoro durato mesi e che è culminato con l’indagine conoscitiva”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, rispondendo al question time alla Camera sui contenuti e i tempi di presentazione alle Camere del disegno di legge delega sulla riforma dello spettacolo approvato il 10 giugno 2021 dal Consiglio dei ministri.(Rin)