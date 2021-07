Rifiuti: M5s, Mite conferma, regione Lazio deve sbrigarsi con Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il ministro del Mite Cingolani ha ribadito di aver chiesto alla regione Lazio di andare speditamente verso il riesame del Piano regionale dei rifiuti perché questo va aggiornato, confermando inoltre che la sindaca della città metropolitana di Roma Virginia Raggi a giorni invierà la cartografia definitiva delle aree idonee ad ospitare impianti di trattamento e discariche. E' l'ennesima conferma di un fatto per noi evidente: i problemi nella gestione dei rifiuti a Roma derivano da anni di totale paralisi della regione Lazio, che ha scaricato sul Campidoglio oneri non suoi e, soprattutto, sulla città i problemi di igiene e decoro". Lo evidenziano in una nota i senatori, i deputati e gli europarlamentari eletti a Roma per il Movimento cinque stelle che concludono: "La collaborazione istituzionale è un dovere, ci auguriamo che almeno adesso la Regione voglia dare la massima disponibilità in tal senso".(Com)