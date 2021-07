Afghanistan: ministri Esteri dell’Sco adotteranno dichiarazione congiunta il 14 luglio a Dushanbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), a seguito dei colloqui di Dushanbe del 13 e 14 luglio, adotteranno una dichiarazione congiunta sulla situazione in Afghanistan. Lo ha annunciato in un'intervista all’agenzia di stampa "Tass", Bakhtiyor Khakimov, inviato speciale del presidente russo per l’Sco. "È chiaro che, tenendo conto dell'attuale situazione in Afghanistan, occorre prima di tutto considerare come si stanno sviluppando gli eventi in questo Paese. La discussione si terrà sia nel formato del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Sco, sia nel gruppo di contatto con l'Afghanistan. A seguito dei colloqui, prevediamo di adottare una dichiarazione sulla situazione in Afghanistan", ha affermato il diplomatico. Khakimov ha aggiunto che i ministri si concentreranno anche sulla preparazione del prossimo vertice dell’Sco. "I ministri dovranno prendere in considerazione un'agenda ampia, principalmente relativa alla riunione dei leader. Una lista di documenti che dovrebbero essere sottoposti all'esame dei leader", ha spiegato il diplomatico. Il vertice dell’Sco si terrà in presenza a Dushanbe il 16 e 17 settembre.(Rum)