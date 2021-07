Toscana: Spinelli, ritardi pagamenti Rsa in via di miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho preso informazioni dalle tre aziende sanitarie sui tempi di pagamento delle quote sanitarie, dalle quali emerge che il pagamento delle prestazioni avviene, dopo l'acquisizione del Durc e dopo avere verificato la congruità delle giornate fatturate, nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. In assenza di problemi nell'acquisizione di tali elementi, i tempi di pagamento massimi di sessanta giorni sono generalmente rispettati. Solo nell'azienda Usl Toscana Nord Ovest sono stati riscontrati tempi leggermente più lunghi tra inizio e fine anno. Va tenuto conto che tali ritardi sono di ordine generale, sono in via di miglioramento e l'andamento generale mostra che le quote sanitarie Rsa sono pagate in tempi più celeri rispetto alla media delle altre forniture". Lo ha dichiarato l'assessore Serena Spinelli, rispondendo ad un'interrogazione di Irene Galletti (M5s) sui problemi che riguardano le Rsa, come la carenza di personale infermieristico, un tema da tempo all'attenzione dell'assessorato. Spinelli ha aggiunto: "Alla domanda se i temi legati alle Rsa andranno ad essere oggetto di discussione e confronto nell'ambito degli Stati generali della Salute in Toscana la risposta non può essere che affermativa. Penso sia necessario ripensare e potenziare ciò che in questi anni è stato tagliato e che ha determinato un impoverimento nella capacità di risposta sul territorio ai bisogni della popolazione anziana".(Ren)