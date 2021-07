Slovacchia: Corte costituzionale boccia referendum su elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale slovacca ha bocciato l’ipotesi di un referendum per chiedere elezioni anticipate. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ctk”. L’organo ha ritenuto che il referendum violi la costituzione del Paese. Il presidente della Corte, Ivan Fiacan, ha dichiarato che una simile consultazione aggirerebbe le regole prestabilite per il funzionamento del Parlamento slovacco e violerebbe il principio di separazione dei poteri. La Corte costituzionale ha accolto a fine maggio la richiesta della presidente Caputova di esaminare la costituzionalità della proposta di referendum su elezioni anticipate. Caputova si era rivolta all’organo a metà maggio. "Il ruolo della presidente è di prendere decisioni che assicurino la costituzionalità dei referenda e che non siano gravate da dubbi costituzionali di alcun genere", ha detto Caputova all'epoca. (segue) (Vap)