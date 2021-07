Slovacchia: Corte costituzionale boccia referendum su elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio del mese il capo dello Stato si è vista recapitare oltre 585 mila firme raccolte per il referendum. La commissione per le petizioni gliele ha trasmesse perché vagliasse i requisiti fissati dalla costituzione per l'indizione. Il numero minimo di firme è stato rispettato, giacché la costituzione lo fissa a 350 mila. Dal momento in cui il capo dello Stato le riceve, ha 30 giorni per indire la consultazione. Se invece si rivolge, come avvenuto, alla Corte costituzionale, questa ha 60 giorni per decidere. In entrambi i casi la data del referendum non può cadere più tardi di 90 giorni dall'indizione. L'iniziativa della raccolta è partita da tre formazioni di opposizione, ossia Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) e il Partito nazionale slovacco (Sns). Il quesito referendario chiede ai cittadini slovacchi se sono d'accordo con una riduzione della durata della legislatura del Consiglio nazionale in corso per consentire elezioni anticipate a 180 giorni dall'annuncio dei risultati del referendum. (Vap)