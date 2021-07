Turismo: Garavaglia, riaprire discoteche in sicurezza contro aggregazioni incontrollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riaprendo il ballo, ma in sicurezza, nelle discoteche e nelle sale da ballo, si riuscirebbe a fronteggiare il fenomeno negativo e pericoloso delle aggregazioni incontrollate e occulte che avverrebbero presso locali o luoghi non idonei e privi di controlli, come, ad esempio, le case private o le spiagge". Lo ha detto Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, rispondendo in Aula alla Camera al question time sulle iniziative di competenza e sostegno del comparto delle sale ballo e delle discoteche anche ai fini del rilancio dell'offerta turistica. (Rin)