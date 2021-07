Turismo: Garavaglia, disponibile a confronto per riaprire al più presto discoteche e sale da ballo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferme restando le valutazioni del ministero della Salute e del Cts, "non posso che esprimere piena disponibilità a confrontarmi con le altre competenti amministrazioni affinché, nel più breve tempo possibile, sia consentita la piena fruibilità di discoteche e sale da ballo, visto che l’estate è già iniziata e i turisti stanno arrivando". Lo ha detto Massimo Garavaglia, ministro del Turismo rispondendo in Aula al question time sulle iniziative di competenza e sostegno del comparto delle sale ballo e delle discoteche anche ai fini del rilancio dell'offerta turistica. "Come è noto, in questa prima fase, le discoteche possono stare aperte in zona bianca, ma senza poter ballare in pista, ossia solo come ristoranti o bar". Tuttavia, spiega il ministro "si stanno approfondendo tutte le possibili condizioni utili per consentire in sicurezza la riapertura a pieno regime delle discoteche e delle sale da ballo, per renderle luoghi di aggregazione e di socialità sicura e controllata". (Rin)