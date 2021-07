Energia: Alverà (Snam), obiettivo emissioni zero entro il 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam punta ad arrivare all'obiettivo di emissioni zero entro il 2040. Lo ha detto l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, nel suo intervento all'evento Dialogo su energia, clima e ambiente in vista della riunione ministeriale del G20. L'Ad di Snam ha riscontrato una "grande collaborazione a livello industriale" nell'ottica di raggiungere questi obiettivi legati alla transizione energetica: "Vediamo molta convergenza su quello che deve essere fatto", ha detto. Secondo Alverà, il biometano è una risorsa molto importante per la transizione energetica, in quanto può essere utilizzata "esattamente come oggi usiamo il metano" ed è quindi "molto versatile". (Res)