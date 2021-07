Difesa: Profumo (Leonardo), vogliamo essere protagonisti del consolidamento internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo vuole giocare un ruolo da protagonista nel processo di consolidamento internazionale del settore della difesa, prima di tutto europeo. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, durante la sua audizione odierna in commissione Attività produttive alla Camera dei deputati sul piano industriale della società. “Dobbiamo essere capaci, settore per settore, di identificare le migliori opportunità di crescita, e ci siamo posti obiettivi molto chiari: vogliamo essere primi al mondo negli elicotteri e nelle soluzioni di addestramento; i primi in Europa nell’elettronica per la difesa; protagonisti forti nei programmi di cooperazione internazionali su aeronautica e sistemi autonomi; partner delle istituzioni per la sicurezza; e punto di riferimento europeo nel comparto spaziale”, ha spiegato.(Rin)