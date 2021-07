© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania costruirà una barriera fisica al confine con la Bielorussia per fermare i migranti e userà l’esercito per pattugliarlo. Lo ha detto oggi la prima ministra lituana, Ingrida Simonyte. La decisione arriva dopo che Minsk ha deciso di non fermare il passaggio dei migranti in direzione del Paese baltico in risposta alle sanzioni dell’Unione europea al regime di Aleksandr Lukashenko. (Sts)