Lazio: Corrotti (Lega), su Forlanini in Pnrr anche sanità, no solo Technopole

- "L'inserimento all'interno del Pnrr del Rome Technopole, come nuove hub universitario sulle tecnologie del futuro, è senz'altro un investimento per i nostri giovani e per il loro futuro". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "Sottrarre però alla cittadinanza la struttura dell'ex ospedale Forlanini senza pensare al suo interno nulla che possa far riferimento all'ambito sanitario è quantomeno fuori luogo, soprattutto - aggiunge Corrotti - se si vuole veramente investire nella sanità laziale partendo da una vera una stagione di riaperture che vada pari passo con la campagna di vaccinazione e di contenimento dei contagi", conclude. (Com)