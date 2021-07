Covid: Profumo (Leonardo), grande resilienza alla crisi, aerostrutture in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha risposto bene alla crisi, dimostrando una resilienza fortissima. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, durante la sua audizione odierna in commissione Attività produttive alla Camera dei deputati sul piano industriale della società. “Nonostante la pandemia che ha ovviamente impattato, i numeri del 2020 sono stati buoni: rimaniamo fortemente diversificati in termini di mercati e abbiamo mantenuto tutta la nostra forza lavoro che è addirittura aumentata”, ha detto, aggiungendo che per il 2021 sono previsti obiettivi di ulteriore crescita. “Una problematica può essere rappresentata dal comparto delle aerostrutture, che ha subito maggiormente l’impatto della pandemia a causa del crollo dei voli: uno dei nostri focus sarà quindi indirizzare le problematiche del comparto in Atr, la joint venture che abbiamo con Airbus”, ha concluso.(Rin)