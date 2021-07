Lombardia: Fontana, è ora di modernizzare società sottraendo progetti migliori a contingenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’emergenza Covid ha, senza dubbio, avuto impatto e ricadute sulle famiglie lombarde, sia in termini economici sia in relazione alle difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È giunta l’ora, dunque, di modernizzare la società superando squilibri economici e di agire per una progettazione e gestione delle risorse collaborando con la rete di soggetti sul territorio: a partire dal terzo settore, pilastro del welfare territoriale lombardo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al convegno "La Lombardia è famiglia". “Da questa ripartenza post pandemica – ha proseguito Fontana - dobbiamo riprendere le fila dei nostri migliori progetti e valorizzarli in una cornice che ne sottragga i limiti della risposta alla 'contingenza' per inquadrarli – invece – in un approccio organico e unitario”. (segue) (Com)