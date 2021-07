Lombardia: Fontana, è ora di modernizzare società sottraendo progetti migliori a contingenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia – ha confermato il presidente - è pronta per affrontare questa sfida: i convegni che hanno arricchito di spunti e riflessioni la 'Lombardia delle famiglie', il lavoro di ricerca condotto con l’Università Cattolica e il confronto con attori e stakeholders, tracciano la via per una revisione del dettato normativo del 1999. “La nostra Regione – ha ricordato Fontana - con tempismo e attenzione al fenomeno, ha attivato un pacchetto di interventi straordinari con contributi per rispondere alle diverse esigenze - mutui prima casa, e-learning, rimborso della tassa rifiuti comunale, servizi integrativi scolastici - e con contributi una tantum per correggere gli squilibri economici. In risposta ai bisogni delle famiglie colpite dalla crisi, la scelta di Regione Lombardia risulta – anche nel confronto con le altre realtà regionali – importante sia per quantità di risorse, sia per tipologia di contributi”. (segue) (Com)