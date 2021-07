Polonia: sondaggio elettorale, Polska 2050 soffre ritorno di Tusk alla politica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione polacca che soffre maggiormente il ritorno di Donald Tusk alla politica nazionale è Polska 2050. E’ quanto emerge da un recente sondaggio di United Surveys per il quotidiano “Dzennik Gazeta Prawna” e per l’emittente radiofonica “Rmf Fm”. Dalla rilevazione risulta che la Destra unita attualmente al potere mantiene il primo posto con un netto vantaggio sugli avversari. La coalizione guidata da Diritto e giustizia (PiS) può contare infatti sul 33 per cento. Piattaforma civica (Po) riesce a sfruttare lo slancio rappresentato dal ritorno di Tusk tornando al secondo posto con il 18,6 per cento, con un balzo di sei punti e mezzo rispetto al precedente sondaggio. Polska 2050 di Szymon Holownia arriva terza con il 16,6 per cento e perde il 5,3 per cento dalla rilevazione passata. Seguono Lewica (7,8 per cento), Konfederacja (7 per cento) e il Partito popolare polacco (6 per cento). (Vap)