Speciale energia: Donnarumma (Terna), rete elettrica non è più locale ma europea

- Ormai le reti non sono più locali: ne abbiamo una europea. Così l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, durante la conferenza stampa organizzata oggi per presentare il Piano di sviluppo 2021 della società. “Ne abbiamo avuto una dimostrazione proprio quest’anno, quando all’inizio di gennaio c’è stato un evento di separazione di rete nei paesi dell’Europa orientale che si è propagato come un’onda, ed è stato fermato proprio dai sistemi italiani e francesi che, coordinandosi tra loro, hanno evitato che questa onda di abbassamento della frequenza si verificasse con possibili rischi di blackout”, ha spiegato, aggiungendo che “questa è la dimostrazione che un investimento fatto bene nel nostro Paese va a vantaggio dell’intero sistema elettrico internazionale”. (Rin)