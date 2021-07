Speciale energia: Terna, in Piano sviluppo 2021 riassetto aree metropolitane e collegamenti con isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo Piano di sviluppo 2021 Terna ha programmato oltre 30 nuovi progetti infrastrutturali, dando elevata priorità a tutti gli interventi ritenuti strategici per l’intero sistema elettrico nazionale. All’interno del Piano, si legge in una nota, è incluso anche un piano di riassetto delle infrastrutture che riguarderà le principali aree metropolitane del Paese (tra cui Catania, Genova, Reggio Emilia e Roma) e lo sviluppo delle reti nelle isole attualmente non interconnesse con l’Italia peninsulare, per renderne più efficiente e affidabile il servizio elettrico locale. In particolare, nel Piano figurano anche due nuovi cavi sottomarini: uno collegherà l’isola del Giglio con la Toscana, l’altro unirà l’isola di Favignana con la Sicilia. A queste si aggiunge l’elettrodotto sottomarino tra l’isola d’Elba e la terraferma: l’infrastruttura da 90 milioni di euro, lunga 37 chilometri e completamente “invisibile”, contribuirà a migliorare la qualità del servizio elettrico locale, garantendo importanti benefici in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità dell’isola, caratterizzata da elevati consumi elettrici nel periodo estivo. (Rin)