Speciale energia: Cingolani, unica strada è aumentare funzionamento dell’elettrico

- Abbiamo davanti a noi una sfida epocale, che va oltre le questioni energetiche e di mercato: guardando alle tecnologie attuali, l’unica strada possibile è aumentare ove possibile il funzionamento elettrico di tutto ciò che produce energia. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenuto oggi alla presentazione del Piano di sviluppo 2021 di Terna. “Ovviamente questa elettricità dovrà essere prodotta in maniera rinnovabile: in particolare, sarà necessario avviare una politica di decarbonizzazione della mobilità, curare settori manifatturieri difficili da abbattere come acciaio, carta e cemento e ridurre le emissioni delle case nelle grandi città”, ha detto, aggiungendo l’elettrificazione “diventa quindi la base di partenza”. (Rin)