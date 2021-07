Speciale energia: greca Hellenic Cables fornirà cavi elettrici sottomarini per la Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Hellenic Cables ha firmato un contratto con la croata Koncar Group per la fornitura di cavi elettrici sottomarini che saranno utilizzati nel Mar Adriatico. Lo riferisce la società ellenica tramite una nota citata dalla stampa locale. Hellenic Cables fornirà 12 chilometri di cavi sottomarini da 110 Kv nell'ambito di un progetto dell'operatore per la trasmissione del sistema elettrico croato finalizzato a sostituire l'attuale cavo esistente. "Siamo molto fieri che, insieme a Koncar Group, siamo parte di questo progetto chiave in Croazia, che rappresenta un passo ulteriore verso la transizione energetica verde del Paese", ha dichiarato l'Ad di Hellenic Cables Alexios Alexiou. La produzione di questi cavi inizierà nel corso del 2021 e dovrebbe essere completato entro il febbraio 2022 presso lo stabilimento di Hellenic Cables a Corinto. (Gra)