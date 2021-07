Speciale energia: Cingolani, semplificazione è fondamentale, sfida rinnovabili “non sindacabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese che soffre di inefficienze burocratiche importanti, di fronte ad una selva di norme abbiamo la sfida non negoziabile di mettere a terra impianti rinnovabili: non è sindacabile. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenuto oggi alla presentazione del Piano di sviluppo 2021 di Terna. “Ci ritroveremo nei prossimi anni a fare una corsa contro il tempo per aumentare la potenza installata da fonti rinnovabili: abbiamo fatto un lavoro importante sulla pianificazione che speriamo funzioni bene”, ha detto. (Rin)