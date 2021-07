Speciale energia: Donnarumma (Terna), interconnessioni necessarie, opportunità anche nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interconnessioni con l’estero sono assolutamente necessarie, dal momento che quella europea è sempre più una rete unica: quando parliamo di Nord Africa, ad esempio, è ipotizzabile che possa esserci in un primo momento un flusso energetico dall’Italia, ma con l’avanzare di progetti di installazione di fotovoltaico sulle coste nordafricane potrebbe esserci un flusso contrario. Così l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine della presentazione odierna del Piano di sviluppo 2021. “Abbiamo due obiettivi fondamentali: generare e condividere sempre più energia rinnovabile sul piano internazionale, in modo da ridurre l’inquinamento; e fare in modo che questa energia costi sempre meno”, ha spiegato, sottolineando “opportunità interessanti” anche sul lato balcanico e sul fronte della Svizzera e della Germania. (Rin)