Romania: ministro Finanze, previsioni economiche Ue confermano che siamo su buona strada

- Le previsioni economiche estive della Commissione europea confermano che la Romania è sulla strada giusta. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Alexandru Nazare, in un post sulla sua pagina di Facebook dopo che la Commissione europea ha rivisto al rialzo le sue stime sulla crescita economica del Paese sia per quest'anno che per il prossimo. "Le previsioni estive della Commissione europea sono state pubblicate e portano nuove buone notizie per il nostro Paese. La Commissione europea ha rivisto in modo significativo le sue previsioni di crescita economica per la Romania nel 2021 al 7,4 per cento. Allo stesso tempo, le stime della Commissione europea indicano una crescita economica del 4,9 per cento nel 2022. Queste previsioni confermano che la Romania è sulla buona strada, ma la loro concretizzazione dipende dal mantenimento di un approccio equilibrato e prudente nei confronti della spesa pubblica, ma anche dai fondi europei. Pertanto, l'aggiustamento fiscale della Romania presuppone ancora sforzi sostenuti di consolidamento fiscale", ha scritto Nazare, ribadendo le richieste rivolte in occasione delle riunioni di governo per utilizzare al meglio i fondi europei e per individuare opportunità di risparmio. "La positività delle stime di crescita economica non giustifica richieste di spesa aggiuntive", ha precisato il ministro. (Rob)