Energia: Descalzi (Eni), le persone devono essere al centro della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone devono essere al centro della strategia per conseguire la transizione energetica. Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel suo intervento all'evento Dialogo su energia, clima e ambiente in vista della riunione ministeriale del G20. La limitazione dell'impatto del cambiamento climatico, secondo Descalzi, è una priorità anche per le aziende e "in riferimento alla sostenibilità siamo guidati dall'agenda Onu sullo sviluppo sostenibile". L'Ad di Eni ha quindi individuato tre aree problematiche su cui lavorare: disastri ambientali, malattie infettive e incidenti cyber. Secondo Descalzi, serve una strada chiara per arrivare ad una transizione "giusta e sostenibile". La sicurezza energetica, a suo modo di vedere, è un altro elemento chiave anche nell'ottica della diversificazione delle fonti. Descalzi ha quindi osservato che l'accesso universale all'energia è un altro tema prioritario. "Le persone devono sempre essere al centro nell'ottica di conseguire la transizione", ha dichiarato l'Ad di Eni, secondo cui le tecnologie sono il fattore chiave anche per limitare l'impatto del cambiamento climatico e le vulnerabilità nei Paesi in via di sviluppo. (Res)