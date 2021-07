Milano: a settembre torna in presenza Miart, 145 gallerie provenienti da 20 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 17 al 19 settembre torna Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano, giunta alla sua 25esima edizione e diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi. Divise in cinque sezioni, 145 gallerie provenienti da venti Paesi oltre all'Italia presenteranno nei padiglioni di fieramilanocity - e parallelamente su una piattaforma digitale dedicata – opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti. "Per noi è importante questo momento perché l'arte rappresenta per l'Italia un'eccellenza, un unicum" ha detto l'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina alla Gam. "Avere la possibilità di ripartire e di farlo attraverso l'arte è un messaggio molto importante" ha aggiunto. "Abbiamo voluto fortemente investire in questo momento fieristico cambiando le date a settembre, un momento di ripartenza rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto in questo periodo". "Sappiamo che avremo un grande riscontro: nonostante la pandemia, 145 galleristi hanno voluto essere presenti e c'è stata una forte risposta anche da parte dei collezionisti". Quest'anno Miart rivolge una particolare attenzione alla parola poetica – interpretata come forma di linguaggio universale – a partire dal titolo scelto per accompagnare l'edizione 2021, "Dismantling the silence" dall'omonima raccolta di versi del poeta statunitense Charles Simic. In continuità con questo percorso, miart presenta ora Starry Words, che coinvolge diverse istituzioni cittadine per chiedere agli artisti protagonisti delle mostre di settembre di condividere versi, citazioni e frammenti di poesie significativi o influenti per la loro ricerca e il loro lavoro. (Com)