Italia-Emirati: Di Maio, su blocco export missili e bombe dato seguito a risoluzione del parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima di tutto, giustamente alcuni parlamentari mi hanno invitato a lavorare per ristabilire al meglio le relazioni”, ha dichiarato il ministro, osservando tuttavia che il lavoro ha riguardato “sia me che molti miei predecessori”. “Se prendiamo l’arco degli ultimi dieci anni nelle relazioni tra Italia ed Emirati vi sono tre questioni: lo sgombero della base di Al Minhad, il caso Alitalia che sta entrando nel vivo dei processi, e il caso Piaggio aereo. Ora sia il caso Alitalia che Piaggio non sono state brillanti operazioni di attrazione degli investimenti in Italia”, ha fatto presente Di Maio. “Credo che abbiamo invitato un investitore straniero a venire in Italia, ma non siamo stati in grado di garantire quanto assicurato all’investitore straniero. Questo ha colpito il rapporto di attrazione di investimento dell’Italia non solo da parte degli Emirati ma da molti Paesi del Golfo”, ha sottolineato il ministro. “Sicuramente quando nascono questioni come queste, che in Alitalia vede un processo penale e una procedura di richiesta di risarcimento da parte emiratina, è chiaro che ci sono dei problemi”, ha osservato Di Maio. (segue) (Res)