Italia-Emirati: Di Maio, su blocco export missili e bombe dato seguito a risoluzione del parlamento (3)

- “Sicuramente agli amici emiratini non ha fatto piacere l’azione portata avanti dal parlamento italiano, non dal ministero degli Esteri o dal governo, che con ben due risoluzioni ha chiesto all’esecutivo di fermare l’export di missili e bombe verso gli Emirati e l’Arabia Saudita”, ha spiega il responsabile della Farnesina. “Quello che è avvenuto il 28 gennaio è stato il passaggio dalla sospensione dell’export al definitivo blocco”, ha fatto presente Di Maio, precisando che erano scaduti tutti i termini che consentivano la sospensione. “Noi abbiamo una risoluzione parlamentare che impegna per legge i funzionari a eseguire questo blocco. L’unica cosa che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stato quello di cercare di semplificare le procedure che non riguardano questo blocco”, ha aggiunto. Il ministro ha criticato le accuse lanciate in queste settimane contro il ministero degli Esteri ritenuto responsabile di aver fermato questo export. “Noi diamo solo seguito ad una risoluzione del parlamento, in particolare del ramo della Camera dei deputati. Finché il parlamento con analogo atto non deciderà il contrario noi non potremo modificare questo regime per quanto riguarda bombe, missili e in particolare tre licenze che sono state fermate per ragioni legate a questa risoluzione. Se il ministero Esteri può essere accusato di qualcosa è quello di rispettare il parlamento e le sue determinazioni”, ha affermato Di Maio. (Res)