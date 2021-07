Germania: studio Intesa Sanpaolo, Paese seconda meta degli imprenditori italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania rappresenta la seconda meta degli imprenditori italiani, con una quota del 10,8 per cento sul fatturato totale realizzato dalle controllate estere italiane nel mondo: 59 miliardi di euro su 546,2 secondo i dati Eurostat. È quanto si apprende dalla ricerca “Il valore delle aziende italiane in Germania”, realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo per la Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien). Come afferma la medesima organizzazione in un comunicato, l'obiettivo dello studio è “quantificare la presenza su suolo tedesco delle imprese a controllo italiano e il loro contributo all’economia locale”. Nello specifico, sono 1.670 le aziende italiane che operano su territorio tedesco, pari al 7 per cento del totale delle controllate estere italiane. Gli addetti sono 104 mila, appartenenti per il 61 per cento al mondo dei servizi e per il restante 39 per cento al manifatturiero. La Lombardia è la prima regione di provenienza geografica delle imprese, seguita da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Con riferimento al fatturato complessivo delle controllate estere attive in Germania, la quota italiana si sostanzia in un 2 per cento. Tuttavia, il dato aumenta per la distribuzione all’ingrosso (4,4 per cento), i trasporti (2,5 per cento) e per alcuni settori manifatturieri, quali i prodotti e materiali da costruzione (6 per cento), l’elettrotecnica (4,2 per cento), la metallurgia e i prodotti in metallo (3,9 per cento).(segue) (Geb)