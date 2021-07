Campidoglio: Sgandurra (Acos), calo gradimento romani su servizi dal 2017, poco è cambiato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, Sgandurra ha spiegato che “il servizio continua a essere inferiore al programmato: rispetto al 2015 è aumentato lo scostamento negativo del servizio di superficie, mentre è diminuito quello della metropolitana. Dal 2016 la regolarità del servizio di superficie oscilla tra il 50 per cento e il 52 per cento con una punta del 61 per cento nel I semestre 2020 quando, a causa della pandemia, ci si confrontava, sottolinea il rapporto, con minor traffico e programmazione ridotta. Allo stesso tempo aumentava la regolarità della metro: la linea A dal 91 per cento al 99 per cento, la linea B dall'81 per cento al 98 per cento, la linea C dall'88 per cento al 99 per cento. (segue) (Rer)