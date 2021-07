Campidoglio: Sgandurra (Acos), calo gradimento romani su servizi dal 2017, poco è cambiato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tpl a Roma secondo il rapporto non soddisfa le esigenze di mobilità e molti cittadini/pendolari preferiscono il mezzo privato, alimentando il traffico sulle strade; si rileva l'assenza di una visione d’insieme del Tpl e della mobilità come sistema multidimensionale: mezzi, strade/infrastrutture e passeggeri; si evidenzia un problema di governance nell’erogazione e nel controllo del servizio: troppi soggetti coinvolti con compiti e responsabilità non ben definite. “Il rapporto di fine consiliatura indica, ancora, un inadeguato coordinamento di soggetti e strutture con competenze importanti per la mobilità. Infine - prosegue Sgandurra - sottolinea che le ferrovie regionali concesse costituiscono delle importanti linee di collegamento tra i quartieri di Roma, soprattutto la Roma-Lido, e la loro gestione dovrebbe rientrare nelle competenze uniche dell’Amministrazione Capitolina. (segue) (Rer)